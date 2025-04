Η πώληση πραγματοποιήθηκε στην Κόρδοβα, μια πόλη στη Νότια Ισπανία.

Η 37χρονη είχε ήδη έξι παιδιά και, ενώ βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση, συμφώνησε να πουλήσει το νεογέννητο κορίτσι της για 2.000 ευρώ σε ένα ζευγάρι που αντιμετώπιζε προβλήματα γονιμότητας.

Η γυναίκα, μετά την πώληση, μετάνιωσε για την απόφασή της και ζήτησε την επιστροφή του μωρού.

Όμως, το ζευγάρι, που είχε ήδη πληρώσει το ποσό για τη συμφωνία, αρνήθηκε να επιστρέψει το παιδί, επικαλούμενο την αθέτηση των όρων από τη μεριά της μητέρας, η οποία φέρεται να μην είχε επιστρέψει το ποσό που είχαν δώσει για την πώληση ούτε και 1.000 ευρώ που είχε δαπανήσει επιπλέον για τα έξοδα διαμονής της ίδιας για έναν μήνα στην Κόρδοβα.

Spanish police said Friday they had arrested a woman who allegedly sold her newborn baby girl to a couple undergoing fertility treatments for 2,000 euros ($2,300). Officers arrested the 37-year-old last month in Mostoles, a southern suburb of Madrid, a police statement said. pic.twitter.com/VCQWbuscw6

— Citizen Information Network (@cinnaija) April 25, 2025