Η στιγμή που ασύρματος εκρήγνυται στο σώμα μέλους της Χεζμπολάχ σε κηδεία

Διαρκώς αυξανόμενος είναι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον νέο κύκλο εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που σημειώθηκαν την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν κυρίως τραύματα στο στομάχι και στα χέρια, αναφέρουν οι αρχικές πληροφορίες.

Παράλληλα, εκτός από τις συσκευές επικοινωνίας, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανέφερε ότι σε αρκετές περιοχές της Βηρυτού εξερράγησαν και οικιακά ηλιακά συστήματα. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ δείχνουν να έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

⚡ Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.

