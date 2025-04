Δεν έχει τέλος το δράμα στη Γάζα, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις του και τον αποκλεισμό της Λωρίδας, όπου δεν εισέρχεται καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) δηλώνουν ότι οι ομάδες τους επί τόπου είδαν αύξηση του αριθμού των ασθενών με εγκαύματα από τότε που το Ισραήλ ξανάρχισε τον πόλεμο στη Γάζα στις 18 Μαρτίου.

Οι περισσότεροι εγκαυματίες είναι παιδιά.

Πολλοί ασθενείς έχουν «αφεθεί να υπομένουν βασανιστικούς πόνους με περιορισμένη ή καθόλου ανακούφιση», σημειώνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Τα παιδιά ουρλιάζουν καθώς αναγκαζόμαστε να ξεφλουδίζουμε το καμένο ύφασμα από το δέρμα τους», δήλωσε ο Δρ Άχμαντ Αμπού Ουάρντα, διευθυντής ιατρικής δραστηριότητας των MSF που εργάζεται στο Νοσοκομείο Νάσερ.

«Μας ικετεύουν να σταματήσουμε, αλλά αν δεν αφαιρέσουμε τον νεκρό ιστό, η μόλυνση και η σηψαιμία μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. Χωρίς αρκετές ιατρικές προμήθειες και με πάρα πολλούς ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα για εγκαύματα, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε σωστή φροντίδα. Απλώς καθυστερούμε τις αναπόφευκτες λοιμώξεις», εξήγησε ο ίδιος.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

With no food, no pain relief, and no clean water, burn patients in Gaza are stuck in a cycle of infection and despair: https://t.co/pYQ9WaUTKj

Σε ανάρτησή της στο X, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) αναφέρει ότι οι άνθρωποι στη Γάζα βιώνουν «έναν κύκλο θανατηφόρας βίας και στέρησης».

«Η ανθρωπιστική βοήθεια και οι εμπορικές προμήθειες έχουν αποκλειστεί από την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας από τις 2 Μαρτίου από τις ισραηλινές αρχές», αναφέρει η UNRWA.

«Από την κατάρρευση της εκεχειρίας τον περασμένο μήνα, οι εντατικές στρατιωτικές δραστηριότητες και οι εχθροπραξίες έχουν κλιμακωθεί», σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες αμάχους.

«Η πολιορκία πρέπει να αρθεί», τονίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η ανάρτηση στο Χ:

People in #Gaza have been plunged into a cycle of deadly violence and deprivation.

Humanitarian aid and commercial supplies have been blocked from entering the Gaza Strip since 2 March by the Israeli authorities.

Since the collapse of the ceasefire last month, intense military… pic.twitter.com/Tu8BQYOrx3

— UNRWA (@UNRWA) April 27, 2025