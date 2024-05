Το Αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ των ΗΠΑ επέστρεψε στην Ερυθρά Θάλασσα εν μέσω κλιμάκωσης

Ένα αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βρίσκεται και πάλι στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών προειδοποιούν ότι η σύγκρουση με την οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, την de facto κυβέρνηση της Υεμένης γνωστή και ως «Χούθι», μπορεί να συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Την Τρίτη, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε στο Business Insider ότι το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower και το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke USS Gravely επέστρεψαν στην Ερυθρά Θάλασσα για να συνεχίσουν τη θαλάσσια αποστολή τους.

Το USS Dwight D. Eisenhower έφυγε από την Ερυθρά Θάλασσα τον περασμένο μήνα με κατεύθυνση τον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας αποτελεί για τις ΗΠΑ έναν προωθημένο σταθμό όπου τα αμερικανικά και νατοϊκά σκάφη μπορούν να λαμβάνουν συντήρηση, τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα δύο πλοία εφοδιάστηκαν και επανεξοπλίστηκαν, ενώ οι ναύτες τους απολάμβαναν χαλαρωτικό χρόνο ανάπαυσης στον κόλπο της Σούδας. Ήταν η πρώτη τους παύση από τότε που άρχισε η κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ισραηλινό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων Dwight D. Eisenhower του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αποτελείται από το Ike, το Gravely και διάφορα άλλα πολεμικά πλοία. Έχει αναχαιτίσει αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι που εκτοξεύτηκαν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα. Την ίδια στιγμή και η επιχείρηση Aspides της Ευρωπαίκής Ένωσης σημαιώνει επιτυχίες, όμως τρία πλοία δεν επαρκούν.

Οι Χούθι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία τον περασμένο Νοέμβριο, λέγοντας ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν μέρος της υποστήριξής τους προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 34.700 Παλαιστινίους από τον περασμένο Οκτώβριο, το 70% ων οποίων είναι γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με αναφορές, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει δαπανήσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πυραύλους για την αντιμετώπιση των απειλών των Χούθι. Εκτός από την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης πραγματοποιήσει πλήγματα, στοχεύοντας αρκετές τοποθεσίες των Χούτι στην Υεμένη. Ωστόσο, τα πλήγματα αυτά δεν εμπόδισαν τους Χούθι να εξαπολύουν επιθέσεις.

Η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Avril Haines δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Χούθι «θα παραμείνουν ενεργοί για κάποιο χρονικό διάστημα», επειδή συνεχίζουν να παράγουν όπλα στο εσωτερικό της χώρας και συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η ομάδα των Χούθι της Υεμένης απείλησε την Τρίτη ότι θα επεκτείνει τις επιθέσεις της στις ναυτιλιακές οδούς, εάν ο ισραηλινός στρατός εισβάλει στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

May 7 CENTCOM Update

Between approximately 11:02 p.m.and 11:48 p.m. (Sanaa time) on May 6, Iranian-backed Houthi terrorists launched three uncrewed aerial systems (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition ship successfully engaged one UAS,… pic.twitter.com/ZyWcMIVMD4

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2024