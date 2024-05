Καταρρέουν τα νοσοκομεία στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το μεγαλύτερο μαιευτήριο της πόλης, το Emirati Maternity Hospital, σταμάτησε να δέχεται ασθενείς, δήλωσε στο Reuters σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό (UNFPA).

Καθημερινά γινόταν στο μαιευτήριο 85 τοκετοί από τις συνολικά 180 γεννήσεις, πριν κλιμακωθούν οι μάχες μεταξύ Χαμάς και των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στα περίχωρα της Ράφα.

Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο Αλ Νατζάρ, το μεγαλύτερο στο νότιο τμήμα του θύλακα, κλείνει και το προσωπικό του έχει διαταχθεί να το εκκενώσει.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι το Αλ Νατζάρ, δεν λειτουργεί πλέον λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην περιοχή του και της στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα.

Η Ιατρική Βοήθεια για την Παλαιστίνη (MAP) αναφέρει ότι έλαβε ενημέρωση από τον Δρ Marwan Homs, επικεφαλής του νοσοκομείου, ο οποίος δήλωσε ότι το Αλ Νατζάρ δεν λειτουργεί πλέον και ότι όλο το προσωπικό έχει διαταχθεί να το εκκενώσει.

«Αυτό ήταν το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ράφα. Αυτό σημαίνει ότι το ήδη υπερφορτωμένο και υποστελεχωμένο σύστημα υγείας της Ράφα μένει τώρα μόνο με το νοσοκομείο του Κουβέιτ, που έχει δυναμικότητα περίπου 16 κλινών, το νοσοκομείο πεδίου Μεργουέινι, το οποίο ασχολείται με τα τραύματα, και το νοσοκομείο Εμιράτι, το οποίο είναι μαιευτήριο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος, μάλιστα, προειδοποίησε ότι στα νοσοκομεία του νότιου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας έχουν απομείνει καύσιμα μόνο για τρεις ημέρες εξαιτίας του κλεισίματος των συνοριακών διαβάσεων.

One of the three hospitals in Rafah, Al-Najjar, is no longer functioning due to the ongoing hostilities in its vicinity and the military operation in Rafah.

