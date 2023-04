Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές Αρχές του Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ένας ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από τράπεζα στο Λούιβιλ και στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο ένοπλος βρίσκεται έξω από την τράπεζα Old National στο Λούιβιλ του Κεντάκι και οι Αρχές που έχουν σπεύσει στο σημείο ζητούν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Media Staging Area: Please use the White Castle parking lot at 105 East Market. pic.twitter.com/lkJBuJdrZp

Το βρετανικό μέσο συμπληρώνει, επικαλούμενο τις συνομιλίες μεταξύ των αστυνομικών και του κέντρου μέσω ασυρμάτου, ότι το περιστατικό συνέβη στον πρώτο όροφο του 5όροφου κτηρίου της τράπεζας της μεγαλύτερης πόλης του Κεντάκι.

BREAKING: Police responding to active shooter in downtown Louisville, Kentucky; everyone asked to avoid the area

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 10, 2023