Βίντεο με τη στιγμή που οι αστυνομικοί εκτελούν την 28χρονη που άνοιξε πυρ σε χριστιανικό σχολείο στο Nasville έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πόλης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από τις κάμερες που έχουν πάνω τους οι αστυνομικοί, μπήκαν στο Covenant School από μία πόρτα που ήταν κλειδωμένη.

Αφού μπήκαν στο σχολείο, άρχισαν να πηγαίνουν από αίθουσα σε αίθουσα και να εκκενώνουν, αναζητώντας τον δράστη της ένοπλης επίθεσης. Στο σχολείο ακούγονται σειρήνες και ενώ οι αστυνομικοί αδειάζουν τις αίθουσες, ακούγονται να πέφτουν πυροβολισμοί σε άλλο σημείο του δημοτικού σχολείου.

Λιγότερο από τρία λεπτά μετά την άφιξή τους στο σχολείο, οι αστυνομικοί βλέπουν την 28χρονη Όντρεϊ Χέιλ μέσα από ένα παράθυρο στον δεύτερο όροφο. Της φωνάζουν «Σταμάτα να κινείσαι και πάρε τα χέρια σου από το όπλο». Το επόμενο που ακούγεται είναι ένας από τους αξιωματικούς της αστυνομίας να ανακοινώνει ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο έδαφος.

Το μακελειό διήρκεσε περίπου 14 λεπτά, στα οποία η Χέιλ σκότωσε τρία παιδιά και τρεις ενήλικες, μέλη του προσωπικού.

Το κίνητρο της δράστιδας του μακελειού παραμένει ακόμη ασαφές, αλλά ο αρχηγός της αστυνομίας του Nashville, Τζον Ντρέικ, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «στοχευμένη και προσχεδιασμένη».

Η Χέιλ είχε σχεδιάσει έναν λεπτομερή χάρτη του σχολείου και πριν πάρει τα όπλα και ανοίξει πυρ, παρακολουθούσε το κτήριο.

Οι Αρχές βρήκαν στο σπίτι της 28χρονης και ένα «μανιφέστο» και κάποια άλλα «γραπτά για την ημέρα της επίθεσης» αλλά δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

Nashville PD just released footage of the shooting pic.twitter.com/OXsnFLOlOO

— Brian in WI (@CheeseheadBrian) March 28, 2023