H Shirley MacLaine έγινε 90 ετών αλλά δεν το βάζει κάτω

Η θρυλική Shirley MacLaine γιόρτασε τα 90α γενέθλιά της την Τετάρτη ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ενός καινούργιου βιβλίου με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της και ιστορίες από την συναρπαστική ζωή της της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού.

«Έχω ζήσει μια υπέροχη ζωή και ήθελα να τη μοιραστώ.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cine Cine Cine (@la_ventana_indiscreta)

«Έχω ζήσει μια υπέροχη ζωή και ήθελα να τη μοιραστώ, όλες οι αυτές οι φωτογραφίες μου έφεραν υπέροχες αναμνήσεις», δήλωσε η MacLaine σε συνέντευξή της στο περιοδικό People. Η πρωταγωνίστρια κλασικών ταινιών όπως οι «Σχέσεις στοργής» και οι «Ανθισμένες Μανώλιες» σχεδίαζε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ένα μικρό δείπνο με φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Getty Images Archive (@gettyarchive)

Η μεγάλη αδελφή του Warren Beatty μοιράστηκε πως νοιώθει ευγνώμων που μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται και έχει ακόμα την υγεία και τους φίλους της. Η ηθοποιός αποδίδει την μακροζωία και την καλή της υγεία στην ενασχόληση με τον χορό. «Ξεκίνησα μπαλέτο σε ηλικία τριών ετών και σταμάτησα να χορεύω περίπου στα 67. Μου δίδαξε πειθαρχία, να αγαπώ τη μουσική, με έμαθε πως να συνεργάζομαι με ανθρώπους και να αντιμετωπίζω τον πόνο», είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Old Movies (@goldennagefilms)

Η ηθοποιός είχε κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στο «The Trouble With Harry» του Alfred Hitchcock το 1955, όταν ήταν μόλις 21 ετών. Ήταν το ξεκίνημα μιας μεγάλης καριέρας που κρατά εδώ και 8 δεκαετίες, μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανιστεί στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μαύρη κωμωδία «American Dreamer» και μια guest εμφάνιση δύο επεισοδίων στο «Only Murders In The Building».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dolly Parton Fan Account (@daily_dolly_parton)

Εμφανίζεται επίσης στο φιλμ «A Family Affair», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix αργότερα φέτος. Αυτές τις ημέρες ετοιμάζεται για τα γυρίσματα της νέας ταινίας της με τίτλο «People Not Places». «Είναι ένα υπέροχο σενάριο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα και θα δούμε τι θα συμβεί», είπε στο People.

Η ηθοποιός εμπνεύστηκε τον τίτλο του βιβλίου της «The Wall of Life», από έναν τοίχο διακοσμημένο με φωτογραφίες στο σπίτι της στο Μαλιμπού. «Πριν από περίπου 45 χρόνια, κρέμασα κορνιζαρισμένες φωτογραφίες φίλων, συγγενών και ανθρώπων με τους οποίους συνεργάστηκα, σε έναν τοίχο του σαλονιού μου. Όλοι όσοι έρχονταν λάτρευαν να βλέπουν αυτό το μοντάζ και έτσι τώρα γεννήθηκε το «The Wall of Life». Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μια επιλογή από αυτές τις φωτογραφίες – και μερικές από τις ιστορίες πίσω από αυτές – σε αυτό το βιβλίο», λέει η MacLaine που στο παρελθόν έχει γράψει βιβλία όπως το «Μην πέφτεις από την βουνοκορφή» και «Σε δύσκολη θέση» τα οποία έγιναν μπεστ σέλερ των New York Times.

«Λυπάμαι που η κόρη μου έκανε κάτι τόσο καιροσκοπικό και είπε τόσα ψέματα ενώ το μόνο που ήθελα πάντοτε ήταν το καλύτερο για εκείνη…» έχει δηλώσει η MacLaine.

Σε αυτά η σταρ κατέγραφε της ζωή της αλλά και κάποιες από τις μεταφυσικές της πεποιθήσεις και σχετικά περιστατικά που είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως καθώς μεταξύ άλλων περιέγραφε επαφές με εξωγήινους και την βεβαιότητα της για την μεταμψύχωση.

Πριν μερικά χρόνια η μοναχοκόρη της ηθοποίου Sachi Parker είχε εκδώσει ένα βιβλίο για την μητέρα της περιγράφοντας την ως μάλλον αδιάφορη, απόμακρη και συχνά σκληρή. Οι σχέσεις ανάμεσα σε μητέρα και κόρη παραμένουν δύσκολες: “Λυπάμαι που η κόρη μου έκανε κάτι τόσο καιροσκοπικό και είπε τόσα ψέματα ενώ το μόνο που ήθελα πάντοτε ήταν το καλύτερο για εκείνη…” είχε δηλώσει η MacLaine τότε. Ίσως στο νέο της βιβλίο να έχει να πει περισσότερα.

Σύμφωνα με το People, το επερχόμενο βιβλίο της MacLaine περιγράφει την παιδική της ηλικία με τον αδελφό και συνάδελφό της ηθοποιό Warren Beatty, τις μέρες της στο Broadway, την καριέρα της στον κινηματογράφο, την εμπειρία της ως μητέρα και τις συναντήσεις με προσωπικότητες όπως ο Frank Sinatra, η Bette Davis και ο Δαλάι Λάμα.

Cover Photo: Getty Images/Ideal Image

Πηγή: grace.gr