Μια 28χρονη, οπλισμένη με δύο τυφέκια και ένα περίστροφο, εισέβαλε σήμερα σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο του Nashville στις ΗΠΑ και σκότωσε τρία παιδιά και τρεις ενήλικες, προτού πέσει νεκρή από τα πυρά αστυνομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της αστυνομίας του Nasville, πέντε αστυνομικοί περικύκλωσαν την 28χρονη και την εξουδετέρωσαν.

Τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε μία ακόμα, από τις πολλές, ένοπλες επιθέσεις στο σχολείο, μεταφέρθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες και δύο από τους τρεις ενήλικες, ανακηρύχθηκαν νεκροί στα επείγοντα.





Το Covenant School, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ιδρύθηκε το 2001 και φοιτούν εκεί περίπου 200 μαθητές, ηλικίας έως και 12 ετών.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα είχαν παραταχθεί στον κεντρικό δρόμο του σχολείου ενώ σε μία κοντινή εκκλησία δημιουργήθηκε ένας χώρος επανένωσης των παιδιών με τους γονείς τους.

Άνδρες στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι δράστες των ενόπλων επιθέσεων

Παρότι οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ, στη συντριπτική πλειονότητά τους οι δράστες είναι άνδρες. Από το 1966 μέχρι σήμερα, μόλις τέσσερα από τα 191 «mass shootings» (σ.σ. όρος που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές για επιθέσεις με πυροβόλα όπλα που έχουν ως απολογισμό τέσσερα ή περισσότερα θύματα) προκλήθηκαν από γυναίκα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Violence Project.

Μπάιντεν: Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σταματήσουμε την ένοπλη βία

Στον απόηχο του σημερινού μακελειού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε εκ νέου από το Κογκρέσο να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σταματήσουμε την ένοπλη βία» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Κομματιάζει τις κοινότητές μας, κομματιάζει την ίδια την ψυχή του έθνους μας». «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τα σχολεία μας, ώστε να μην μετατραπούν σε φυλακές» τόνισε.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα απευθύνει εκκλήσεις για τον περιορισμό της οπλοκατοχής, ωστόσο, κάθε προσπάθεια για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου προσκρούει στα πανίσχυρα λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής και σε Ρεπουμπλικάνους που τα στηρίζουν.