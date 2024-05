Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στα αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω προβλήματος στις ηλεκτρονικές πύλες ελέγχου διαβατηρίων που φαίνεται να οφείλεται στην κατάρρευση του εθνικού συστήματος «Συνοριακής Δύναμης» όπως λέγεται.

Σύμφωνα με το Sky News τουλάχιστον δύο αεροδρόμια επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στα συστήματα ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ατελείωτες ουρές αναμονής με χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόμια.

BREAKING: Chaos has been reported at airports across the UK – as two airports have confirmed a nationwide border issue

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Heathrow δήλωσε: «Η Συνοριακή Δύναμη αντιμετωπίζει επί του παρόντος ένα πανεθνικό ζήτημα που επηρεάζει τους επιβάτες που περνούν από τα σύνορα».

«Οι ομάδες μας υποστηρίζουν τη Συνοριακή Δύναμη με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό και είναι σε ετοιμότητα για να παρέχουν φροντίδα στους επιβάτες. Ζητούμε συγγνώμη για τις όποιες επιπτώσεις έχει αυτό στις μετακινήσεις των επιβατών»

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε επίσης ότι το Σύστημα Συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εκτός λειτουργίας στο πλαίσιο εθνικής διακοπής λειτουργίας.

Seems to be a UK nationwide airport system crash. No e gates working. This is the current queue in Gatwick airport with lots of children and no water #welcometotheuk pic.twitter.com/ckT21gJYXx



Εκπρόσωπος του Gatwick του Λονδίνου δήλωσε: «Ορισμένοι επιβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω ενός πανεθνικού προβλήματος με τις ηλεκτρονικές πύλες του UK Border Force».

«Το προσωπικό μας συνεργάζεται με την UK Border Force – που διαχειρίζεται τον έλεγχο διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πυλών – για να παρέχει βοήθεια στους επιβάτες, όπου χρειάζεται».

❗🛬🇬🇧 – In the UK, airport operations have actually stopped; the halls are overcrowded with dissatisfied people.

SkyNews reports chaos at UK airports due to operators’ lack of access to Border Force database.

According to some reports, the database has been hacked. pic.twitter.com/ZnIJg0xTLs

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 7, 2024