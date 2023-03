Τρία παιδιά και τρεις ενήλικες σκοτώθηκαν στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Nashville, ενώ νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε και η έφηβη που εξαπέλυσε την επίθεση.

Η αστυνομία του Nashville σήμανε συναγερμό νωρίτερα ότι ανταποκρίθηκε σε «ένα συμβάν με πυροβολισμούς» στο Covenant School, στο οποίο φοιτούν μαθητές από την προσχολική ηλικία έως την 6η τάξη.

«Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών» ανέφερε το αστυνομικό τμήμα στο Twitter.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

