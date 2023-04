Εμπορευματικός συρμός της σιδηροδρομικής εταιρείας Canadian Pacific εκτροχιάστηκε και πήρε φωτιά κοντά σε χωριό στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας Μέιν (βορειοανατολικά), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Συνολικά εννέα βαγόνια, στα έξι από τα οποία ήταν φορτωμένα «ξυλεία και ηλεκτρική καλωδίωση», εκτροχιάστηκαν «σε δασική περιοχή, όπου πήραν φωτιά και προκάλεσαν περιορισμένης έκτασης δασική πυρκαγιά», εξήγησε η υπηρεσία δασοπροστασίας της πολιτείας Μέιν σε γραπτή δήλωσή της που εστάλη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Άλλα βαγόνια του συρμού, φορτωμένα με επικίνδυνα υλικά, δεν εκτροχιάστηκαν, κατά την ίδια πηγή, που διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει κίνδυνος» να διαρρεύσουν ή να πάρουν φωτιά.

