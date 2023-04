Δύο έφηβοι από την Αλαμπάμα τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς σε ένα πάρτι γενεθλίων από τους οποίους σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 32, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι ύποπτοι, ο Τάι Ρικ ΜακΚάλοου, 17 ετών και ο Τράβις ΜακΚάλοου, 16 ετών, κατάγονται από το Τάσκιγκι. Συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε δίωξη για τέσσερις ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο, ανέφερε ο αρχιφύλακας Τζέρεμι Μπάρκετ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην αίθουσα χορού Μαχόγκανι Μάστερπις του Ντέιντεβιλ, μιας κοινότητας 3.200 κατοίκων στα βορειοανατολικά του Μοντγκόμερι, όπου μια 16χρονη γιόρταζε τα γενέθλιά της.

«Μην αμφιβάλετε. Εδώ είναι Αλαμπάμα και όταν τραβάτε όπλο και αρχίζετε να πυροβολείτε τον κόσμο, θα σας βάλουμε στη φυλακή. Κουραστήκαμε να πηγαίνουμε σε μητέρες και να πρέπει να τους πούμε ότι τα παιδιά τους δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι», είπε ο Μπάρκετ.

Από τους εννέα τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμη, οι πέντε είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η Χάιντι Σμιθ, μια εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Λέικ Μάρτιν.



