Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μέιν, όπου τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι Αρχές εντόπισαν τέσσερις σορούς σε ένα σπίτι στην περιοχή Bowdoin.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία κλήθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο λόγω πυροβολισμών από «έναν άνδρα σε αμόκ» ο οποίος πυροβολούσε οχήματα. Όλα έγιναν στον αυτοκινητόδρομο I-295, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή Bowdoin, όπου εντοπίστηκαν οι 4 σοροί.

Τα τρία θύματα που πυροβολήθηκαν ενώ οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ένας από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Και τα δύο περιστατικά με πυροβολισμούς συνδέονται, διευκρίνισε η αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη αλλά τα κίνητρά του παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

#BREAKING : At least 7 people shot, 4 killed in Maine shooting spree. Police have a suspect in custody. #BreakingNews pic.twitter.com/rGSucSMUGL

🚨#BREAKING: A Shooting spree leaves multiple people dead and injured

📌#Yarmouth | #Maine

A tragic event has occurred in Yarmouth Maine this morning resulting in multiple fatalities and injuries in two separate locations . Three people were shot while driving, and four… pic.twitter.com/FxlRriBgUY

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 18, 2023