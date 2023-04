Ένας σταρ στο αμερικάνικο football στο λύκειο που ετοιμαζόταν να αποφοιτήσει από το λύκειο και την πρώτη του χρονιά στο κολέγιο καθώς είχε δεχθεί υποτροφία ήταν ένα από τα τέσσερα θύματα των πυροβολισμών στο μακελειό που σημειώθηκε στην Αλαμπάμα.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια αίθουσα χορού στο κέντρο της πόλης, όπου μια έφηβη γιόρταζε τα 16α γενέθλιά της, ανέφερε η εφημερίδα Montgomery Advertiser.

Ο αδερφός της έφηβης που είχε γενέθλια, ο Φιλ Ντόουντελ που πρόσφατα είχε δεσμευτεί να παίξει ως wide receiver στο Πανεπιστήμιο Jacksonville State, ήταν ένα από τα τέσσερα θύματα της επίθεσης, σύμφωνα με όσα είπε στη Montgomery Advertiser, η γιαγιά του, Ανέτ Άλεν.

«Ήταν ένα πολύ πολύ ταπεινό παιδί. Ποτέ δεν πείραζε κανέναν. Ήταν πάντα με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο», είπε η συντετριμμένη γυναίκα.

Ο προπονητής του Jacksonville State, Ριτς Ροντρίγκεζ, εξέδωσε ανακοίνωση λίγο αφότου έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια του Φιλστάβιους Ντόουντελ και των άλλων θυμάτων της χθεσινοβραδινής τραγωδίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν ένας εξαιρετικός νέος με φωτεινό μέλλον. Το προπονητικό τιμ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι και ελπίζω όλοι να υποστηρίξουν την οικογένεια αυτή τη δύσκολη ώρα».

#Dadeville Jacksonville State University Head Football Coach Rich Rodriguez released a statement following the news of the death of Philstavious Dowdell, a wide receiver of the Dadeville High School football team, who committed to play for the Jacksonville State football program. pic.twitter.com/Sa38880KdS

