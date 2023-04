Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών (στη φωτογραφία του Reuters/Jon Cherry, επάνω, συντρίμμια και κατεστραμμένα αεροπλάνα σε αεροδρόμιο του Ιλινόις).

Δέντρα πάνω σε σπίτια

Δύο παιδιά και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στο Μέμφις του Τενεσί, όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτια, τόνισε σήμερα η τοπική αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Εικόνες που σοκάρουν και φόβοι για θύματα από το χτύπημα πελώριου ανεμοστρόβιλου στο Αρκανσο

Today was an emotional roller coaster. Still processing. But this. This here – there is nothing like this feeling. Incredibly grateful I’m able to chase like I do. Taken near Ottumwa, IA #iawx #tornado #tornadoes pic.twitter.com/xU8gXav6Vz — Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) March 31, 2023

Σε αυτή τη νότια Πολιτεία το πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων έχει προκαλέσει συνολικά τον θάνατο 12 ανθρώπων.

Videos being sent to me right now via my husband from around his work place on Rodney Parham of #Tornado damage in Little Rock. #ARwx #ARnews pic.twitter.com/Vo2ogG3zej — Hilary Hunt (@Hilary_TV) March 31, 2023

Στην Ιντιάνα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από καταιγίδα, τρεις στην κομητεία Σάλιβαν και δύο κατασκηνωτές στην κομητεία Οουεν, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου η πολιτειακή υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πόρων.

Ο αριθμός τους έρχεται να προστεθεί στα θύματα των ακραίων καιρικών φαινομένων στις Πολιτείες Αρκάνσας, Μισισιπί, Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, καθώς και σε αυτές του Ιλινόις, στο βόρειο τμήμα της χώρας, και του Ντέλαγουερ στην ανατολική ακτή.

Μετεωρολογικές προειδοποιήσεις

Η κατάρρευση μιας κατασκευής στην κομητεία του Σάσεξ στο Ντέλαγουερ άφησε έναν νεκρό το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν προειδοποιήσεις σε γειτονικές Πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια και η Νέα Υόρκη για ισχυρούς ανέμους και πιθανούς ανεμοστρόβιλους.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ιντιάνα και άλλες πληγείσες Πολιτείες καθώς αξιολογούν τις ζημιές και είμαστε έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε σε τυχόν πρόσθετα αιτήματα για ομοσπονδιακή βοήθεια», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την υποστήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Από την περασμένη Παρασκευή, απ’ όπου πέρασαν αυτά τα καιρικά φαινόμενα, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής, με αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, τεράστια δέντρα να έχουν ξεριζωθεί, στύλους τηλεπικοινωνιών να έχουν σπάσει ή ακόμα και σπίτια να έχουν διαλυθεί.

Περισσότερα από 230.000 σπίτια παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλές Πολιτείες στα βορειοανατολικά της χώρας χθες Κυριακή, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο PowerOutage.

NEW VIDEO: Already devastating scenes coming out of Wynne, AR of some serious #tornado damage. Search and rescue efforts are already underway. #ARwx pic.twitter.com/1IrAjMw05Z — WeatherNation (@WeatherNation) March 31, 2023

Πηγή: ΑΠΕ