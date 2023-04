Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες και κεντροανατολικές ΗΠΑ λόγω ανεμοστρόβιλων και σφοδρών καταιγίδων που κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Το Τενεσί μετρά επτά νεκρούς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που έπληξαν στη κομητεία ΜακΝέρι ανατολικά του Μέμφις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάγκι Χάναν, εκπρόσωπος της πολιτειακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο αριθμός τους έρχεται να προστεθεί στα 14 άλλα θύματα στις πολιτείες του Αρκάνσας, του Μισισιπί και της Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, καθώς και σε αυτές της Ιντιιάνα και του Ιλινόις, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Λιτλ Ροκ, πρωτεύουσα του Αρκάνσας, δέχθηκε ιδιαίτερα σφοδρό πλήγμα. Οι κάτοικοι αντίκρισαν εικόνες καταστροφής, με αυτοκίνητα να έχουν αναποδογυριστεί, τεράστια δέντρα να έχουν ξεριζωθεί, στύλους τηλεπικοινωνιών να έχουν σπάσει ή ακόμα και σπίτια να έχουν διαλυθεί. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την πολιτεία, σύμφωνα με την κυβερνήτρια Σάρα Χάκαμπι Σάντερς.

Powerful tornado kills more than 20 people in #USA-Reuters.

Deaths have been recorded in #Arkansas, #Illinois, #Indiana and #Tennessee. It is also known about many injured and destroyed pic.twitter.com/FORWakm0Iz

