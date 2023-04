Όταν οι νομοθέτες του Τενεσί απέπεμψαν τον Τζάστιν Τζόουνς και τον Τζάστιν Πίρσον, δύο μαύρους βουλευτές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας, στην οποία κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι ειδήμονες χαρακτήρισαν την απόφαση «εκπληκτική» και «ιστορική».

Ο Τζο Μπάιντεν την χαρακτήρισε «σοκαριστική, αντιδημοκρατική και χωρίς προηγούμενο», ενώ οι New York Times την χαρακτήρισαν ως «μια εξαιρετική πράξη πολιτικής τιμωρίας».

«Συγγνώμη, έχετε γνωρίσει την Αμερική;», ρωτά χαρακτηριστικά ο βρετανικός Guardian, σε άρθρο του.

Αυτή η τραγική κωμωδία έχει πάντα το ίδιο θέμα: Η καταστολή των μαύρων ψηφοφόρων εναντίον της εξουσίας των λευκών.

Στο συγκριτικά σύντομο τόξο της πολιτικής ιστορίας αυτής της χώρας, αυτή η επίδειξη αδιαμαρτύρητης «λευκότητας» είναι τόσο ασυνήθιστη, όσο το να είναι το νερό υγρό και η φωτιά καυτή.

Είναι η πιο παράλογη αφήγηση να πει κανείς ότι η κομματικοποίηση που καθορίζει αυτό το πολιτικό κλίμα είναι καινούργια ή έστω αξιοσημείωτη.

