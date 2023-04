Δυο νέοι Δημοκρατικοί βουλευτές στο πολιτειακό Κογκρέσο του Τενεσί, που διαδήλωσαν μέσα στο κτίριο πριν από μια εβδομάδα για να αξιώσουν καλύτερο έλεγχο των όπλων έπειτα από σφαγή μέσα σε σχολείο, εκδιώχθηκαν χθες Πέμπτη από τις τάξεις του σώματος, στο οποίο πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, για παραβίαση της δεοντολογίας και των πρωτοκόλλων του.

Η πολιτειακή Βουλή ψήφισε υπέρ της αποβολής του Τζάστιν Τζόουνς και του Τζάστιν Πίρσον, οι οποίοι ενώθηκαν την 30ή Μαρτίου με εκατοντάδες διαδηλωτές μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου, για να ζητήσουν αυστηρότερο έλεγχο της οπλοκατοχής, μερικά εικοσιτετράωρα μετά τη σφαγή σε χριστιανικό σχολείο της Νάσβιλ, της πρωτεύουσας αυτής της πολιτείας του αμερικανικού Νότου.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά 9 ετών, σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Mark this Tweet:

Justin Jones and Justin Pearson will be stars within the Democratic party and Gen Z voters will be the worst nightmare for the GOP come 2024, as they help preserve our democracy.

Short term gains by the GOP in Tennessee will ultimately lead to generational… pic.twitter.com/n7c6whdIvS

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 7, 2023