«Στέλνουμε τις σκέψεις και τις προσευχές μας στις οικογένειες των χαμένων. Ως πατέρας τριών παιδιών, είμαι απόλυτα συντετριμμένος από αυτή την παράλογη πράξη βίας» δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Andy Ogles μετά τη δολοφονία έξι ανθρώπων σε σχολείο του Νάσβιλ από μία πρώην μαθήτρια τη Δευτέρα 27 Ιουνίου.

Ωστόσο, ατυχώς για τον ίδιο, που μάλιστα πολιτεύεται στην ίδια περιοχή, η δημόσια δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόδωσε δραστηριότητες που δεν συνάδουν με πολιτικό που μισεί τη βία.

Υποστηρικτές της απαγόρευσης της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ –και προφανώς πολιτικοί του αντίπαλοι- αλίευσαν φωτογραφία του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνει τον ίδιο και την οικογένειά του να ποζάρουν με πυροβόλα όπλα, μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Η ίδια η ατμόσφαιρα των πυροβόλων όπλων οπουδήποτε και παντού περιορίζει τις κακές παρεμβάσεις – [στα όπλα] αξίζει μια θέση τιμής με ό,τι είναι καλό», έγραφε η λεζάντα του Ogles.

Δεν άργησαν να έρθουν «πυρά» πολιτικών αντιπάλων. «Πόση ακόμη αιματοχυσία θα χρειαστεί;» έγραψε η βουλευτής από το Τέξας Veronica Escobar, επισημαίνοντας «Είναι. [φταίνε] Τα. Όπλα.»

How much more bloodshed will it take?

It’s. The. Guns. https://t.co/7XxskatLnR

— Veronica Escobar (@vgescobar) March 27, 2023