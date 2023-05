Περιστατικά με πυροβολισμούς έλαβαν χώρα στο Μόλτρι στη Τζόρτζια καθώς σύμφωνα με την αστυνομία έχουν υπάρξει αρκετοί νεκροί από δύο συμβάντα σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Το περιστατικό επιβεβαίωσαν τόσο το γραφείο ερευνών της Τζόρτζια όσο και η τοπική αστυνομία στον ιστότοπο WALB News 10. Το ένα συμβάν έγινε σε γνωστό εστιατόριο αλυσίδας fast food όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, ενώ υπήρξε και ένα δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε κοντινό σημείο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει τέσσερις νεκρούς από τους πυροβολισμούς.

THIS JUST IN

‘Multiple fatalities’ reported from two separate incidents in #Moultrie, #Georgia

1) McDonald’s on 1st Avenue Southeast

2) 6th Street Southwest

— The Maltepes Report (@MaltepesReport) May 4, 2023