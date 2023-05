Συναγερμός έχει σημάνει στο Βελιγράδι αφού 14χρονος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και σεκιούριτι σε δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο πρακτορείο υπάρχουν δύο τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας φύλακας έχει σκοτωθεί.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το σχολείο Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ βρίσκεται στο κέντρο του Βελιγραδίου και η κλήση στην Αστυνομία έγινε στις 8:40 το πρωί.

Ο 14χρονος έχει συλληφθεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ χρησιμοποίησε το όπλο του πατέρα του, ρίχνοντας αρκετές φορές κατά μαθητών μελών της ομάδας φύλαξης του σχολείου.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον πέντε τραυματισμένα παιδιά.

Multiple children injured as teenager opens fire in school shooting

Five children have been wounded and a security guard is dead after a child stole his father’s firearm and opened fire at a school in Serbia this morning.#Belgrade #Serbiahttps://t.co/bvrdMbeSbq

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) May 3, 2023