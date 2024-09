Ο Λίβανος ενδέχεται να βιώσει πολύ γρήγορα μια εισβολή χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, που ουσιαστικά θα επεκτείνει τον πόλεμο που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αυτήν την περίπτωση, το Ισραήλ αναμένεται να αναπτύξει ρητορική παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο που συντηρεί στη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή ότι στόχος του είναι η εξόντωση της Χεζμπολάχ, η οποία απειλεί τη χώρα του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως όλα δείχνουν, στο Ισραήλ δεν αρκεί το αιματοκύλισμα που προκάλεσε εντός 2 εικοσιτετράωρων στον Λίβανο, όπου σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ μέσω ισραηλινού σαμποτάζ.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα γεγονότα, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας είχαν «παγιδεύσει» πριν από μήνες συσκευές που είχε αγοράσει η Χεζμπολάζ με σκοπό να μην είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της.

Ειδικότερα, το Ισραήλ είχε «παγιδεύσει» βομβητές και ασυρμάτους. Οι εκρήξεις τους κάνουν τον γύρο του κόσμου, ενώ η σημερινή κλιμάκωση από πλευράς Νετανιάχου, δηλαδή η αποστολή στρατευμάτων στα σύνορα με τον Λίβανο, έχει ήδη προκαλέσει δυτικές αντιδράσεις, με σημαντικότερη αυτήν της Γερμανίας.

Η Χεζμπολάχ αντέδρασε εκτοξεύοντας 20 ρουκέτες εντός ισραηλινού εδάφους (ουδείς τραυματίστηκε), αντίποινα που είναι ηπιότατα εν συγκρίσει με τα άνευ προηγουμένου πλήγματα που δέχτηκε χτες και σήμερα η ένοπλη οργάνωση που πρόσκειται στο Ιράν.

Εικόνες από τα πλήγματα:

Η ισραηλινή κίνηση που προμήνυε πως ο Νετανιάχου ετοίμαζε κλιμάκωση με τον Λίβανο, έγινε πριν από 48 ώρες: Ισραηλινά drone έριξαν φυλλάδια στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ ζητούσε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ έριξε φυλλάδια στον νότιο Λίβανο και ζήτησε από κατοίκους να απομακρυνθούν, μετά από την έναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI), τα φυλλάδια του «ισραηλινού εχθρού» ρίχτηκαν πάνω από το Ουαζάνι, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η Tracy Chamoun, Λιβανέζα συγγραφέας, πολιτικός και πρώην πρέσβης στην Ιορδανία, περιέγραψε στο BBC τις σκηνές τρόμου, που εκτυλίχθηκαν. Η ίδια διέσχιζε με αυτοκίνητο μία αερογέφυρα στα νότια προάστια της Βηρυτού -προπύργιο της Χεζμπολάχ- όταν ξαφνικά είδε ανθρώπους να κείτονται στο δρόμο από κάτω.

«Ήταν σκέτη κόλαση. Άρχισαν να τρέχουν για να μεταφέρουν τους ανθρώπους στο νοσοκομείο. Τα αυτοκίνητα έκαναν στην άκρη, καθώς μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα με ανθρώπους γεμάτους αίμα περνούσαν. Ένας από τους τραυματίες που είδα είχε βγάλει το μάτι του. Ένας άλλος είχε ξεριζώσει το μισό του πρόσωπο», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι βομβητές άρχισαν να χτυπούν πριν πυροδοτηθούν, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να τους βγάλουν από τις τσέπες τους ή από τα γραφεία τους και να τους φέρουν στο ύψος του κεφαλιού τους», πρόσθεσε.

Βίντεο από έκρηξη:

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR

