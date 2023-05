Ανδρας σαράντα ετών, σε «διαταραγμένη ψυχική κατάσταση» σύμφωνα με τις αρχές, εισέβαλε χωρίς άδεια με το ΙΧ αυτοκίνητό του στο Βατικανό, μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης (στη φωτογραφία αρχείου του AP/Andrew Medichini), επάνω, η είσοδος της Αγίας Αννας στο Βατικανό).

Μπήκε στο κρατίδιο από την κεντρική είσοδο της Αγίας Αννας και ανέπτυξε ταχύτητα όταν ελβετοί φρουροί και χωροφύλακες διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε άδεια.

Χωροφύλακας του Βατικανού πυροβόλησε στα λάστιχα του αυτοκινήτου, πετυχαίνοντας τον προφυλακτήρα.

Shots were fired at a car as it sped through the main gates that surround Vatican City. Authorities say the car was driven by a man with apparent psychiatric problems. He was arrested quickly by Vatican guards. pic.twitter.com/MNifUc5QfY

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 18, 2023