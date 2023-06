«Είδα περισσότερο θάνατο από όσο μπορούσα να φανταστώ»

Δεν χωράει ανθρώπινος νους το μέγεθος της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση τριών τρένων στην Ινδία, με τραγικό απολογισμό –που εκφράζονται φόβοι ότι θα μεγαλώσει- τους 288 νεκρούς και 900 τραυματίες.

Τα σωστικά συνεργεία σταμάτησαν το απόγευμα του Σαββάτου την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης θυμάτων στο σημείο όπου τα τρία τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους την Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας South Eastern Railway, Κ.Σ. Ανάντ, είπε ότι με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας το δυστύχημα αυτό, μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην ιστορία της Ινδίας, ενδέχεται να οφείλεται σε βλάβη του συστήματος σηματοδότησης.

Μετά τη σύγκρουση και τον εκτροχιασμό των βαγονιών «άνθρωποι έκλαιγαν, φώναζαν βοήθεια» συγκλονίζει ο Αρτζούν Ντας, ένας από τους επιζώντες. Οι επιβάτες «εκτοξεύτηκαν από τις κουκέτες τους, υπήρχαν παντού τραυματίες, μέσα στα βαγόνια και κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής», πρόσθεσε, λέγοντας ότι θέλει «να ξεχάσει» όσα είδε.

Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο είδαν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί και τους διασώστες να εργάζονται ακατάπαυστα για να βγάλουν τους επιζώντες. Πολλά πτώματα, καλυμμένα με λευκά σεντόνια, κείτονταν δίπλα στις ράγες.

