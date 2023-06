Τουλάχιστον 207 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 850 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών χθες Παρασκευή στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από Press Trust of India/AP).

Η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας αποτυπώνουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες ανάμεσα στις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

More than 200 people died and about 900 injured in a train collision in eastern #India

According to preliminary data, the Shalimar-Chennai Coromandel Express train derailed, with several carriages ending up on a different track, followed by the Yeshwantpur-Howrah express train.… pic.twitter.com/1HJnug8AVW

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2023