Εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να τραυματιστούν και ορισμένα βαγόνια να καταλήξουν στα νερά του ποταμού Μισισιπή (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Τέσσερις τραυματίες

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε νότια της γέφυρας Λάνσινγκ στην κοινότητα Φέριβιλ.

BREAKING 🚨 Train derailment in Wisconsin. Reports say some train cars spotted in the Mississippi River — Emergency crews, including Hazmat teams, responding to the De Soto area pic.twitter.com/tf2kxjd7gu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2023

Εικόνες που κατέγραψαν περαστικοί από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν εμπορευματοκιβώτια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος της όχθης του ποταμού.

A train derailment occurred this afternoon near De Soto, #Wisconsin. The tracks run near the Mississippi river. ISCN storm chaser Bill Kranski captured this video of the scene. pic.twitter.com/SMXwHky50D — IowaWeather.com (@IAStormChasing) April 27, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα διασώθηκαν από το τρένο που εκτροχιάστηκε και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο καθένας τους έχει τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους, σύμφωνα με το Tri-State Ambulance.

Αλυσίδα ατυχημάτων

Στις 30 Μαρτίου, αμαξοστοιχία με δεξαμενές προπανίου είχε εκτροχιαστεί στην κομητεία Μανάτι της Φλόριντα.

Four people are hospitalized after train derails and falls into the Mississippi River in Wisconsin https://t.co/XPzZTr9dot pic.twitter.com/54P8mtYD81 — Daily Mail US (@DailyMail) April 27, 2023

Τον Φεβρουάριο εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε επικίνδυνα χημικά είχε προκαλέσει συναγερμό στις αρχές του Οχάιο, που απομάκρυναν εκατοντάδες κατοίκους της κοινότητας Ιστ Παλεστάιν.