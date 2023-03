Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε αιθανόλη εκτροχιάστηκε το πρωί της Πέμπτης (30.03, ώρα ΗΠΑ) στο Ρέιμοντ της Μινεσότα, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν αρκετά βαγόνια και να αναγκαστούν οι κάτοικοι της περιοχής να εκκενώσουν την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο εκτροχιασμός συνέβη γύρω στη 1 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με το CNN, η κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχει αποκλειστεί και δεν είναι διαθέσιμος ο εκτιμώμενος χρόνος επαναλειτουργίας της γραμμής. Το Υπουργείο Μεταφορών της Μινεσότα έκλεισε έναν κοντινό αυτοκινητόδρομο λόγω του εκτροχιασμού και της πυρκαγιάς, δήλωσε η πυροσβεστική.

Η αμαξοστοιχία μετέφερε μικτό φορτίο, συμπεριλαμβανομένης αιθανόλης και σιροπιού καλαμποκιού, δήλωσε η Lena Kent, γενική διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της BNSF Railway.Η αιθανόλη είναι μια εξαιρετικά εύφλεκτη χημική ουσία.

Η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθημα καύσου στα μάτια, υπνηλία και απώλεια αισθήσεων. Ειδικοί εξηγούν ότι, αν και η αιθανόλη δεν θα προκαλέσει μεταγενέστερο πρόβλημα, ο κόσμος θα πρέπει να απομακρυνθεί για να μην την εισπνεύσει ή εκτεθεί σε αυτή γενικότερα.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου από τις σιδηροδρομικές γραμμές και το σημείο που εκτροχιάστηκε το τρένο στο Ρέιμοντ της Μινεσότα.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ότι έχουν τεθεί άνθρωποι σε κίνδυνο, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη.

