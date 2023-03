Φορτηγό τρένο που μετέφερε επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε χθες Τετάρτη το βράδυ στη δυτική Αριζόνα των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενο εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Μοχάβε.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για διαρροή υλικών μετά τον εκτροχιασμό που σημειώθηκε στην κομητεία Μοχάβε, κοντά στα σύνορα της Αριζόνας με την Καλιφόρνια και τη Νεβάδα, σημείωσε η εφημερίδα.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η αμερικανική υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η BNSF Railway και το ερευνούν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο FOX10.

JUST IN: NTSB and BNSF are investigating a derailment involving a train that was reportedly carrying hazardous materials, according to officials with the Mohave County Sheriff’s Office. https://t.co/Ae93rnM4B9

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) March 16, 2023