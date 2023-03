Ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις πλήττουν σήμερα τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, τη στιγμή που η δυτική ακτή δοκιμάζεται επίσης από δύο καταιγίδες και έναν ασυνήθιστα βροχερό χειμώνα.

«Διπλή καταιγίδα! Μία σε κάθε ακτή», προειδοποίησε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), κάνοντας λόγο για πιθανές «μεγάλες πλημμύρες στην Καλιφόρνια» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Nathan Frandino) και για «τον κίνδυνο, αν όχι την αδυναμία, να ταξιδεύσει κανείς στα βορειοανατολικά λόγω του χιονιού και των παράκτιων πλημμυρών».

Double-Whammy! Storm-weary Californians are facing another strong Atmospheric River Event and the Northeast is bracing for a powerful Nor’easter. Widespread considerable flood threats in California. Dangerous to impossible travel in the Northeast from snow, and coastal flooding. pic.twitter.com/9cxusHolxS

Στα βορειοανατολικά, «οι πιο σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται μέχρι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη» με «σφοδρές χιονοπτώσεις» και «ισχυρούς ανέμους», προειδοποίησε η NWS.

Heavy rain and snow wreaked havoc across the northeastern United States Tuesday, disrupting flights and causing power outages, as extreme weather gripped both American coasts https://t.co/2jLoTVP5Ak pic.twitter.com/cT1s0HZ3yF

«Αν δεν υπάρχει ανάγκη να οδηγήσετε, κάντε μας τη χάρη και μην βγείτε στους δρόμους. Υπάρχουν παντού ηλεκτρικά καλώδια, παντού δέντρα και η κατάσταση θα δυσκολέψει», προειδοποίησε η τοπική αστυνομία στην κομητεία Μπερκσάιρ της Μασαχουσέτης, όπου έπεσαν έως και 71 εκατοστά χιονιού.

Αυτό το διπλό φαινόμενο στις δύο ακτές, μάλλον σπάνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνεται έπειτα από πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως μια σειρά από καταιγίδες τον Ιανουάριο στην Καλιφόρνια, που προκάλεσαν τον θάνατο 20 ανθρώπων και πολύ έντονες χιονοπτώσεις στα τέλη Δεκεμβρίου στο Μπάφαλο και τη γύρω περιοχή του, βορείως της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που ήταν αιτία να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι.

Παρότι είναι δύσκολο να καθοριστεί μια άμεση σχέση με την κλιματική αλλαγή, οι επιστήμονες εξηγούν τακτικά ότι η υπερθέρμανση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία και οι σφοδροί άνεμοι προκαλούν διακοπές ρεύματος στα βορειοανατολικά σήμερα, επηρεάζοντας περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Αρκετές εκατοντάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν, διαταραχές που αφορούσαν κυρίως το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης ή αυτό της Βοστόνης, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

California braces for ‘catastrophic’ floods as East and West coasts face ‘double whammy’ of storms https://t.co/FyE7BDbIxM

Στην πόλη Συρακούσες, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, επιβάτες χρειάστηκε να εκκενώσουν ένα αεροπλάνο που είχε βγει από τον διάδρομο απογείωσής του. Το αεροδρόμιο διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σχολεία έκλεισαν στις πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Νιου Χάμσαϊρ, όπου δεκάδες τοπικές εκλογές, που ήταν προγραμματισμένες για την Τρίτη, αναβλήθηκαν.

Cal Guard Soldiers have supported first responders in 56 rescues near the Pajaro river in Monterey County. @CAgovernor @Cal_OES #montereycounty #alwaysreadyalwaysthere pic.twitter.com/VKsKbzsXJ0

Στην Καλιφόρνια, οι καταρρακτώδεις βροχές μπορεί να προκαλέσουν «μεγάλες πλημμύρες σε ένα μεγάλο μέρος της ακτής της Καλιφόρνιας και της κεντρικής κοιλάδας, καθώς και στους νότιους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα», προειδοποίησε η NWS.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων. «Οι έντονες χιονοπτώσεις, η βροχή στο χιόνι και οι δυνατοί άνεμοι θα υπερφορτώσουν τη χιονοκύστη», προσθέτει η NWS.

Η παράκτια πολιτεία αντιμετώπισε ήδη παρόμοια προβλήματα τις τελευταίες εβδομάδες.

Drone shot showing Pajaro flooding today. Today officials are saying it’ll be months before people return home.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα βυθίστηκαν μετά την υπερχείλιση του ποταμού Παχάρο, η οποία προκάλεσε ρήγμα σ’ ένα ανάχωμα τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο και έκανε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους νότια του Σαν Φρανσίσκο.

We’re live in Pajaro tonight to explain:

-the effort to repair the levee

-how residents have been fighting to get it fixed for decades

You’ll also hear from farmworkers who are out of a job, possibly for months.

See you at 5 on @nbcbayarea. #CAflood pic.twitter.com/nGb1w1d1DW

— Ian Cull (@NBCian) March 14, 2023