Η κακοκαιρία Juliette πλήττει περιοχές της Ισπανίας. Η Βαρκελώνη έχει ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό για τους κατοίκους. Οι αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό για το «άγριο» πέρασμα του χιονιά.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το BBC, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Βαρκελώνης φαίνεται να περνούν όμορφες στιγμές στα χιόνια.

Ωστόσο, η Βαρκελώνη δεν είναι η μόνη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Juliette. Η θερμοκρασία στη Μαγιόρκα έχει πέσει στους -2 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και όσο διαρκεί το κύμα ψύχους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ακόμη, ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν λόγω επικίνδυνων συνθηκών.

Οι πόλεις σε όλη τη Μαγιόρκα, συμπεριλαμβανομένων των Valldemossa και Lluc, καλύφθηκαν με μια κουβέρτα χιονιού μετά το χτύπημα της καταιγίδας. Η καταιγίδα Juliette έπληξε επίσης την ηπειρωτική Ισπανία, φέρνοντας ισχυρές χιονοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και προειδοποιήσεις για κρύο σε 30 επαρχίες.

Snow cover on the heights of the city

