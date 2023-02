Αμαξοστοιχία με δεξαμενές προπανίου εκτροχιάστηκε χθες Τρίτη στην κομητεία Μανάτι της Φλόριντα.

Συνολικά επτά βαγόνια εκτροχιάστηκαν, εκ των οποίων δύο μετέφεραν προπάνιο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της κομητείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή από τις δεξαμενές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Μανάτι, η μια από τις δεξαμενές μεταφέρει 30.000 γαλόνια προπανίου.

