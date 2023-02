Αμαξοστοιχία εκτροχιάσθηκε το βράδυ της Παρασκευής (3/2) στο Ιστ Παλεστάιν του Οχάιο προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συνεργεία υπηρεσιών έκτατης ανάγκης απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους σε απόσταση ενός μιλίου από την πυρκαγιά για προληπτικούς λόγους.

Officials in Columbiana County, Ohio are responding to East Palestine for reports of a train derailment and major fire. #Train #Derailment #EastPalestine #ColumbianaCounty #Ohio #Breaking #News pic.twitter.com/rfCHum5E8C

Άγνωστο παραμένει ακόμη εάν υπάρχουν θύματα. Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών Norfolk Southern Corp «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές ενώ κινητοποιούμε τις δικές μας ομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το φορτίο του τρένου ούτε για τα αίτια του εκτροχιασμού.

#BREAKING: Several local fire departments are responding to #EastPalestine #Ohio where a #trainderailment started a fire

We just got much closer to the scene@KDKA pic.twitter.com/1FNqJ3wYYE

— Lauren Linder (@lauren_linder) February 4, 2023