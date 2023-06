Η σύγκρουση μεταξύ τριών τρένων χθες Παρασκευή στην ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 288 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 850 άλλων, με τα σωστικά συνεργεία σήμερα να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας είδαν βαγόνια που έχουν ανατραπεί, μέλη των σωστικών συνεργείων να εργάζονται ασταμάτητα για να απεγκλωβίσουν επιζώντες και πολλά πτώματα καλυμμένα με λευκά πανιά δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα.

Ο γενικός διευθυντής της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, ο Σουντχάνσου Σαράντζι, δήλωσε στο AFP ότι ο απολογισμός φτάνει τους 288 νεκρούς. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν προτού περάσουν πολλές ώρες», πρόσθεσε.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Πραντίπ Τζένα, διευκρίνισε ότι περίπου 850 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Μια ατελείωτη σειρά ασθενοφόρων άφηνε στη διάρκεια της νύκτας τραυματίες στο νοσοκομείο της περιφέρειας Μπαντράκ, όπου αιμόφυρτοι επιζώντες σε κατάσταση σοκ λάμβαναν ιατρική βοήθεια.

#BreakingNews from Orissa

235 dead and many injured after Indian Railways' #CoromandelExpress collided with goods train last night in Bahanaga Near #Baleswar.

भारतीय रेलवे बालासोर ट्रेन #TrainAccident रेल मंत्री pic.twitter.com/9VcXNNSGPU

