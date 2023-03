Σε εφιάλτη για δεκάδες επιβάτες μετατράπηκε η πτήση της Lufhansa που ταξίδευε από το Όστιν του Τέξας στη Φρανκφούρτη, λόγω κεραυνού που χτύπησε το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος άρχισε να ταρακουνιέται στον αέρα, ενώ πετούσε σε ύψος 37.000 ποδιών, με τους επιβάτες να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ κατέληξε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Ουάσινγκτον.

Το Airbus A330 «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλις της αμερικανικής πρωτεύουσας λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα (4 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την Washington Post.

Οι επιβάτες μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, περιέγραψαν τα γεγονότα που βίωσαν, σε κατάσταση σοκ.

«Την ώρα που οι αεροσυνοδοί σέρβιραν το δείπνο, το αεροσκάφος έκανε βουτιά», δήλωσε επιβάτης, ενώ ένας άλλος είπε ότι τα τρόφιμα «πετάγονταν στον αέρα, χτυπώντας, ακόμη και καταστρέφοντας την οροφή του αεροπλάνου».

Σε μια φωτογραφία που τράβηκε μια επιβάτης του αεροσκάφους, φαίνονται οι δίσκοι τροφίμων και διάφορα δοχεία, σερβίτσια και φυλλάδια διασκορπισμένα στο διάδρομο, μετά την προσγείωση.

THE VIEW FROM INSIDE: New video shows food that went flying from what passengers describe as a “free fall» on Lufthansa Flight 469. The plane was flying from Austin to Frankfurt when it diverted to Dulles due to significant turbulence. @nbcwashington pic.twitter.com/hwvG61hQUp

— Michael Pegram (@MichaelPNews) March 2, 2023