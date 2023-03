Αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρείας Southwest χρειάστηκε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση χθες Κυριακή, χωρίς πάντως να τραυματιστεί κανείς σοβαρά, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αβάνας, της πρωτεύουσας της Κούβας, καθώς υπέστη βλάβη ένας από τους κινητήρες του, ανακοίνωσε η Corporación de la Aviación Cubana (CACSA).

Το αεροσκάφος, που δεν διευκρινίστηκε πόσους επιβάτες μετέφερε, εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της νήσου προς το Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

Το Boeing 737 της εταιρείας Southwest (SWA 3923) υπέστη «βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απογείωσης», ανέφερε η CACSA, δημόσια επιχείρηση που διαχειρίζεται τις αερομεταφορές στην Κούβα.

Cuba 🇨🇺 | A Southwest Airlines plane fills with smoke as it takes off from Havana International Airport, forcing it to make an emergency landing shortly after takeoff after one of its engines caught fire. pic.twitter.com/iJJ1yiswSb

