Δύο πιλότοι της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν όταν συγκρούστηκαν στον αέρα τα αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν κοντά στη Ρώμη.

«Η είδηση του θανάτου δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας σε αεροπορικό δυστύχημα στην Γκουιντόνια, κοντά στην Ρώμη, μας θλίβει».

Αυτό ανέφερε σε ανακοίνωση της η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της προς τις οικογένειες των πιλότων και προς την Πολεμική Αεροπορία.

Οι δύο πιλότοι βρίσκονταν στο πηδάλιο δύο εκπαιδευτικών αεροσκαφών τύπου U-208 και συμμετείχαν σε εκπαιδευτική αποστολή, διευκρινίζει η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας.

