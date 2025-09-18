magazin
Ντόλι Πάρτον: Το πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την εμφάνιση της στο Dollywood
Fizz 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:35

Ντόλι Πάρτον: Το πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την εμφάνιση της στο Dollywood

Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση της για ένα έκτακτο πρόβλημα υγέιας που της προέκυψε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Η Ντόλι Πάρτον θα εμφανίζονταν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, στο θεματικό της πάρκο Dollywood στο Πίτζον Φορτζ του Τενεσί. Η 79χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να ανακοινώσει μια νέα προσθήκη στο πάρκο.

Ντόλι Πάρτον: Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει

Η καλλιτέχνης με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς τους θαυμαστές της, γνωστοποιήσε ότι αναρρώνει μετά από τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας μιας πέτρας στο νεφρό.

«Ξέρω, εγώ είμαι εδώ κι εσείς εκεί και αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει αυτό», ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Marcus Leshock στην πλατφόρμα Χ. «Είχα ένα μικρό πρόβλημα. Είχα μια πέτρα στο νεφρό».

Η ίδια πρόσθεσε: «Αποδείχθηκε ότι υπήρχε και μια μόλυνση, και ο γιατρός είπε: «Δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις αυτή τη στιγμή, χρειάζεσαι μερικές μέρες για να αναρρώσεις”. Έτσι μου πρότεινε να μην πάω σήμερα στο Dollywood».

Πότε επιστρέφει

Παρά το πρόβλημα, η θρυλική ερμηνεύτρια διαβεβαίωσε το κοινό της ότι σύντομα θα επιστρέψει. «Μη στεναχωριέστε για μένα, θα είμαι καλά. Απλώς δεν μπορώ να το κάνω σήμερα», τόνισε.

Τον Ιούλιο, η 11 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις ανακοίνωσε ότι κάνει προσωρινά πίσω από τη μουσική, δηλώνοντας στο podcast της Κλόε Καρντάσιαν Khloé in Wonder Land: «Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί έχω τόσα άλλα πράγματα και δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου το “προνόμιο” να γίνω συναισθηματική».

