Ντόλι Πάρτον: Ανησυχία για την υγεία της, η αδερφή της κάνει έκκληση για αγάπη και προσευχές

Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της κάντρι μουσικής, ακύρωσε προσωρινά τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, επικαλούμενη λόγους υγείας.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση αυτή, η νεότερη αδελφή της, Φρίντα Πάρτον, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσευχές μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ντόλι Πάρτον: Η έκκληση για προσευχές που απευθύνει η αδερφή της Φρίντα

«Προσευχόμουν όλη τη νύχτα για την αδελφή μου, τη Ντόλι. Πολλοί γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τελευταία», έγραψε η Φρίντα στο Facebook στις 7 Οκτωβρίου. «Πιστεύω στη δύναμη της προσευχής και ζητώ απ’ όλους όσοι την αγαπούν να προσευχηθούν μαζί μου».

Η αναβολή των εμφανίσεων και το μήνυμα της

Στις 28 Σεπτεμβρίου, η 79χρονη τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει την αναβολή της προγραμματισμένης της σειράς εμφανίσεων Dolly: Live in Las Vegas, που θα πραγματοποιούνταν τον Δεκέμβριο στο Caesars Palace, μεταθέτοντάς τες για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με χιούμορ, δήλωσε πως «ίσως ήρθε η ώρα για το check-up των 100.000 μιλίων», διευκρινίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται «για επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό».

Παρόλα αυτά, η Πάρτον διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί. «Ο Θεός δεν μου έχει πει να σταματήσω, μόνο να επιβραδύνω λίγο για να είμαι έτοιμη για νέες περιπέτειες», έγραψε, ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.

Οι επερχόμενες συναυλίες της στο Λας Βέγκας θα ήταν οι πρώτες της στην πόλη από τη δεκαετία του 1990, όταν είχε εμφανιστεί μαζί με τον Kenny Rogers.

Η συμπαράσταση από τους συναδέλφους της

Στο πλευρό της στέκονται καλλιτέχνες όπως η Μπράντι Κάρλαϊλ, η Τζένιφερ Νέτλς και η Ολίβια Μαν, οι οποίοι εξέφρασαν την αγάπη και τις ευχές τους.