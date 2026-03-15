15.03.2026 | 13:14
Αυξημένη κίνηση μετά από τροχαίο με 5 οχήματα στην Ποσειδώνος
Ντόλι Πάρτον: Μιλά για την υγεία της και το πένθος
15 Μαρτίου 2026, 14:55

Ντόλι Πάρτον: Μιλά για την υγεία της και το πένθος

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι Ντόλι Πάρτον καθησύχασε τους θαυμαστές της για την υγεία της, μιλώντας ανοιχτά για την απώλεια του συζύγου της και την περίοδο που ακολούθησε

Η Ντόλι Πάρτον εμφανίστηκε την Παρασκευή στο θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί, όπου εκφώνησε την κεντρική ομιλία για την έναρξη της νέας σεζόν. Στην παρουσία της μίλησε τόσο για την κατάσταση της υγείας της όσο και για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν.

Η 79χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι τον τελευταίο καιρό έχει περιορίσει τις περιοδείες της, καθώς αντιμετώπισε ορισμένα μικρά προβλήματα υγείας. Όπως ανέφερε, όμως, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και βρίσκεται υπό έλεγχο.

Οι φήμες για την υγεία της

Τους τελευταίους μήνες είχαν κυκλοφορήσει αρκετές φήμες για την κατάσταση της υγείας της, ειδικά μετά την αναβολή εμφανίσεων στο Λας Βέγκας και την απουσία της από τα Governors Awards. Οι ανησυχίες εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η αδελφή της, Φρίντα, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι προσευχόταν για την ανάρρωσή της.

Η ίδια η Πάρτον είχε ήδη επιχειρήσει να καθησυχάσει το κοινό της μέσα από ένα βίντεο στο Instagram τον Οκτώβριο του 2025, όπου τόνισε ότι είναι καλά και ότι συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

Το πένθος για τον σύζυγό της

Στην ομιλία της η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο πένθος που βίωσε μετά την απώλεια του συζύγου της. Όπως είπε, η περίοδος εκείνη την εξάντλησε τόσο ψυχικά όσο και σωματικά και χρειάστηκε χρόνο για να ανακτήσει την ισορροπία της.

Όπως εξήγησε, έπρεπε να ξαναχτίσει τις δυνάμεις της σε πνευματικό, συναισθηματικό αλλά και σωματικό επίπεδο, κάτι που πλέον νιώθει ότι έχει καταφέρει.

Ο Καρλ Ντιν, με τον οποίο η Πάρτον μοιράστηκε περισσότερα από 60 χρόνια ζωής, πέθανε στις 3 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Παρά τη μακρόχρονη σχέση τους, ο ίδιος προτιμούσε να μένει μακριά από τη δημοσιότητα.

*Με πληροφορίες από: Variety 

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

