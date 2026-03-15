Ντόλι Πάρτον: Μιλά για την υγεία της και το πένθος

Η Ντόλι Πάρτον εμφανίστηκε την Παρασκευή στο θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί, όπου εκφώνησε την κεντρική ομιλία για την έναρξη της νέας σεζόν. Στην παρουσία της μίλησε τόσο για την κατάσταση της υγείας της όσο και για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν.

Η 79χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι τον τελευταίο καιρό έχει περιορίσει τις περιοδείες της, καθώς αντιμετώπισε ορισμένα μικρά προβλήματα υγείας. Όπως ανέφερε, όμως, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και βρίσκεται υπό έλεγχο.

Οι φήμες για την υγεία της

Τους τελευταίους μήνες είχαν κυκλοφορήσει αρκετές φήμες για την κατάσταση της υγείας της, ειδικά μετά την αναβολή εμφανίσεων στο Λας Βέγκας και την απουσία της από τα Governors Awards. Οι ανησυχίες εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η αδελφή της, Φρίντα, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι προσευχόταν για την ανάρρωσή της.

Η ίδια η Πάρτον είχε ήδη επιχειρήσει να καθησυχάσει το κοινό της μέσα από ένα βίντεο στο Instagram τον Οκτώβριο του 2025, όπου τόνισε ότι είναι καλά και ότι συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

Το πένθος για τον σύζυγό της

Στην ομιλία της η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο πένθος που βίωσε μετά την απώλεια του συζύγου της. Όπως είπε, η περίοδος εκείνη την εξάντλησε τόσο ψυχικά όσο και σωματικά και χρειάστηκε χρόνο για να ανακτήσει την ισορροπία της.

Όπως εξήγησε, έπρεπε να ξαναχτίσει τις δυνάμεις της σε πνευματικό, συναισθηματικό αλλά και σωματικό επίπεδο, κάτι που πλέον νιώθει ότι έχει καταφέρει.

Ο Καρλ Ντιν, με τον οποίο η Πάρτον μοιράστηκε περισσότερα από 60 χρόνια ζωής, πέθανε στις 3 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Παρά τη μακρόχρονη σχέση τους, ο ίδιος προτιμούσε να μένει μακριά από τη δημοσιότητα.

*Με πληροφορίες από: Variety