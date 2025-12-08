Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες, η Μάιλι Σάιρους αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και τα μελλοντικά σχέδια της θρυλικής Ντόλι Πάρτον, αφού νωρίτερα φέτος η καλλιτέχνιδα της country μουσικής γνωστοποίησε ότι αντιμετωπίζει κάποια «προβλήματα υγείας».

«Θα δίνει για πάντα συναυλίες», δήλωσε η Μάιλι Σάιρους στο Entertainment Tonight στις 1 Δεκεμβρίου.

«Το σόου πρέπει να συνεχιστούν. Είναι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφει στη δουλειά», συνέχισε.

Τι συνέβη

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Ντόλι Πάρτον απουσίαζε από την εκδήλωση για την παρουσίαση του Night Flight Expedition στο λούνα παρκ της στις ΗΠΑ, Dollywood.

Αντ’ αυτού, εξήγησε την απουσία της σε ένα βίντεο που προβλήθηκε, λέγοντας: «Γεια σας, Dollywood! Εγώ είμαι. Ξέρω — εγώ είμαι εδώ και εσείς είστε εκεί. Και αναρωτιέστε γιατί; Λοιπόν, είχα ένα μικρό πρόβλημα».

«Είχα πέτρες στα νεφρά που μου προκαλούσαν πολλά προβλήματα, τελικά μου προκάλεσαν λοίμωξη και ο γιατρός μου είπε: ‘Δεν πρέπει να ταξιδέψεις αυτή τη στιγμή, χρειάζεσαι μερικές μέρες για να αναρρώσεις’», συνέχισε η τραγουδίστρια του «Jolene».

Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, η θρυλική τραγουδίστρια της ανέβαλε επίσης μια σειρά από συναυλίες της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας».

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια θέματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές επεμβάσεις», έγραψε η Πάρτον στο Instagram. «Όπως τους είπα χαριτολογώντας, μάλλον ήρθε η ώρα για τον χιλιοστό μου έλεγχο, αν και δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό μου!», πρόσθεσε.

Ωστόσο, καθησύχασε τους θαυμαστές της, λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, δεν αποσυρθώ από τη δουλειά, γιατί ο Θεός δεν το έχει βάλει στα πλάνα του ακόμη. Αλλά πιστεύω ότι μου λέει να επιβραδύνω τώρα, ώστε να είμαι έτοιμη για περισσότερες μεγάλες περιπέτειες μαζί με όλους σας. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την κατανόηση».

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: NBC | Instagram