Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι αύριο, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, το Παρίσι θα αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης. Η αναμενόμενη ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, παρά τις σφοδρές ισραηλινές αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας άσκησε επίσης κριτική στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι έχει απορρίψει κάθε ειρηνευτική λύση για το Μεσανατολικό και υποσκάπτει τη λύση των δύο κρατών.

Χωρίς τη Χαμάς

Η Γαλλία επίσης, είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, θα ανοίξει πρεσβεία στα παλαιστινιακά εδάφη, υπό τον όρο ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά.

«Αυτή είναι η πρώτη δέσμη όρων και απαιτήσεων που θα θέσουμε σε εφαρμογή στην ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά θα ανακοινώσουμε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στις 22» Σεπτεμβρίου, είπε στο CBS.

Απαντώντας δε στις επικρίσεις της Ουάσιγκτον, αλλά και της ισραηλινής κυβέρνησης, ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι ενέργεια που θα ωφελήσει τη Χαμάς, είπε:

«Δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες της Χαμάς, η οποία έχει εμμονή με την καταστροφή του Ισραήλ».

“I recognize the legitimacy of so many Palestinian people who want a state,” French President Emmanuel Macron tells CBS.#Macron #Palestine pic.twitter.com/XPQgWYCAiN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2025

Ωστόσο, σημείωσε: «Αναγνωρίζω το νόμιμο αίτημα τόσων πολλών Παλαιστινίων που θέλουν ένα κράτος, που είναι λαός. Θέλουν ένα έθνος, θέλουν ένα κράτος, και δεν πρέπει να τους σπρώχνουμε προς τη Χαμάς».

«Σκότωσαν κάθε προοπτική πλην του πολεμου»

Ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε κριτική στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι σκοτώνει «κάθε προοπτική εκτός από τον πόλεμο».

Σχολιάζοντας τη στρατηγική των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα, είπε ότι αρχικά, «είχε κάποια επιτυχία», «επειδή σκότωσαν όλους τους βασικούς ηγέτες».

Αλλά, στην ουσία, είπε, ήταν μια αποτυχία. Υποστήριξε ότι, επειδή «ο ισραηλινός στρατός πιθανώς σκότωσε» τα μισά μέλη της Χαμάς, από τους περίπου «25.000 μαχητές», η οργάνωση «έχει καταφέρει να στρατολογήσει άλλους τόσους» από τότε.

«Είχε πάρα πολλούς μαχητές στην αρχή». Οπότε, «αν θέλουμε να διαλύσουμε τη Χαμάς, ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν είναι η λύση. Καταστρέφει μόνο την αξιοπιστία του Ισραήλ», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και τόνισε ότι αυτό που θέλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι να καταστρέψει τη λύση των δύο κρατών, όχι μόνο τη Χαμάς. Και αυτό, είπε, καθιστά απαραίτητη την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

«Όταν η Κνεσέτ αποφάσισε να επανεκκινήσει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν τη Χαμάς», υποστήριξε ο πρόεδρος της Γαλλίας. «Δεν υπάρχει Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Θέλουν απλώς να καταστρέψουν τα υπάρχοντα πολιτικά σώματα και την πιθανότητα δύο κρατών. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό είναι ένα τρομερό λάθος για το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί με αυτό τον τρόπο, απλώς σκοτώνουν οποιαδήποτε άλλη προοπτική εκτός από τον πόλεμο».

Το σχέδιο για την ειρήνη

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη μεταρρύθμιση από την Παλαιστινιακή Αρχή. «Έχουμε λάβει μια σειρά δεσμεύσεων», τόνισε: «Μεταρρύθμιση, εκλογή νέου αντιπροέδρου, μια μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ένα πρόγραμμα αναγκαστικής αμοιβής. Προφανώς, επίσης με την επίβλεψη από μια αμερικανική δομή ελέγχου».