Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:14

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης

Οι τρεις χώρες, η μία μετά την άλλη μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι αναγωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος. Είχαν προηγηθεί ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, που ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους αναγνωρίζουν Κράτος της Παλαιστίνης.

Παλαιστινιακό κράτος έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Γαλλία, που ξεκίνησε τον χορό των ισραηλινών αντιδράσεων. Το ίδιο αναμένεται να κάνει και η Πορτογαλία.

Ζητούν λύση δύο κρατών

Στις αναρτήσεις τους, οι τρεις ηγέτες επισημαίνουν ότι η μόνη λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή των δύο κρατών. Ισραήλ και Παλαιστίνη. Και τονίζουν ότι όσο και αν είναι καταδικαστέα η Χαμάς, ο πόλεμος και η ανθρωπογενής κρίση λιμού στη Γάζα, πρέπει να τελειώσουν.

Βρετανία

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αναφέρει:

«Σήμερα, για να αναζωογονήσει την ελπίδα ειρήνης για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, και μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανέφερε τα εξής:

«Η Χαμάς είναι μια βάναυση τρομοκρατική οργάνωση. Η έκκλησή μας για μια γνήσια λύση δύο κρατών είναι ακριβώς το αντίθετο από το μισητό τους όραμα.

Είμαστε λοιπόν σαφείς: αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς, επειδή σημαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον, κανένα ρόλο στην κυβέρνηση, κανένα ρόλο στην ασφάλεια.

Έχουμε ήδη επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς και θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Έχω δώσει εντολή να εργαστούν για την επιβολή κυρώσεων σε άλλες προσωπικότητες της Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, η ανθρωπογενής ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα φτάνει σε νέα βάθη.

Ο αδιάκοπος και αυξανόμενος βομβαρδισμός της Γάζας από την ισραηλινή κυβέρνηση, η επίθεση των τελευταίων εβδομάδων, η πείνα και η καταστροφή είναι εντελώς απαράδεκτα.

Δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων καθώς προσπαθούσαν να συλλέξουν τρόφιμα και νερό. Αυτός ο θάνατος και η καταστροφή μάς τρομοκρατούν όλους. Πρέπει να τελειώσουν».

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η Παλαιστίνη έχει αναγνωριστεί από τον Καναδά ως κράτος.

Ο Καναδάς γίνεται το πρώτο έθνος της G7 που αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Και ασκή κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καταγγέλλοντάς την ότι κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τη λύση των δύο κρατών:

«Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει ακολουθήσει μια αδιάκοπη πολιτική επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη, η οποία είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η συνεχής επίθεσή της στη Γάζα έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες, έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει προκαλέσει έναν καταστροφικό και αποτρέψιμο λιμό, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Πλέον, η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης είναι ότι “δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος”.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ. Ο Καναδάς το πράττει ως μέρος μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση της δυνατότητας μιας λύσης δύο κρατών.

Ενώ ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Αυστραλία

Μέσω Χ έγινε και η ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Αυστραλίας.

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

Ο Άντονι Αλμπανέζι επισημαίνει επίσης: «Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής επανέλαβε την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και ανέλαβε άμεσες δεσμεύσεις προς την Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στα οικονομικά, τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση».

Νετανιάχου: «Ψευδής προπαγάνδα»

Αναμένοντας τις αναγνωρίσεις Κράτους της Παλαιστίνης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ισχυρίστηκε η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (…) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

