Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι αναγωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος. Είχαν προηγηθεί ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, που ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους αναγνωρίζουν Κράτος της Παλαιστίνης.

Παλαιστινιακό κράτος έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Γαλλία, που ξεκίνησε τον χορό των ισραηλινών αντιδράσεων. Το ίδιο αναμένεται να κάνει και η Πορτογαλία.

Ζητούν λύση δύο κρατών

Στις αναρτήσεις τους, οι τρεις ηγέτες επισημαίνουν ότι η μόνη λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή των δύο κρατών. Ισραήλ και Παλαιστίνη. Και τονίζουν ότι όσο και αν είναι καταδικαστέα η Χαμάς, ο πόλεμος και η ανθρωπογενής κρίση λιμού στη Γάζα, πρέπει να τελειώσουν.

Βρετανία

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αναφέρει:

«Σήμερα, για να αναζωογονήσει την ελπίδα ειρήνης για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, και μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανέφερε τα εξής:

«Η Χαμάς είναι μια βάναυση τρομοκρατική οργάνωση. Η έκκλησή μας για μια γνήσια λύση δύο κρατών είναι ακριβώς το αντίθετο από το μισητό τους όραμα.

Είμαστε λοιπόν σαφείς: αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς, επειδή σημαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον, κανένα ρόλο στην κυβέρνηση, κανένα ρόλο στην ασφάλεια.

Έχουμε ήδη επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς και θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Έχω δώσει εντολή να εργαστούν για την επιβολή κυρώσεων σε άλλες προσωπικότητες της Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, η ανθρωπογενής ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα φτάνει σε νέα βάθη.

Ο αδιάκοπος και αυξανόμενος βομβαρδισμός της Γάζας από την ισραηλινή κυβέρνηση, η επίθεση των τελευταίων εβδομάδων, η πείνα και η καταστροφή είναι εντελώς απαράδεκτα.

Δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων καθώς προσπαθούσαν να συλλέξουν τρόφιμα και νερό. Αυτός ο θάνατος και η καταστροφή μάς τρομοκρατούν όλους. Πρέπει να τελειώσουν».

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η Παλαιστίνη έχει αναγνωριστεί από τον Καναδά ως κράτος.

Ο Καναδάς γίνεται το πρώτο έθνος της G7 που αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Και ασκή κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καταγγέλλοντάς την ότι κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τη λύση των δύο κρατών:

«Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει ακολουθήσει μια αδιάκοπη πολιτική επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη, η οποία είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η συνεχής επίθεσή της στη Γάζα έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες, έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει προκαλέσει έναν καταστροφικό και αποτρέψιμο λιμό, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Πλέον, η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης είναι ότι “δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος”.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ. Ο Καναδάς το πράττει ως μέρος μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση της δυνατότητας μιας λύσης δύο κρατών.

Ενώ ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Αυστραλία

Μέσω Χ έγινε και η ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Αυστραλίας.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

Ο Άντονι Αλμπανέζι επισημαίνει επίσης: «Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής επανέλαβε την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και ανέλαβε άμεσες δεσμεύσεις προς την Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στα οικονομικά, τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση».

Νετανιάχου: «Ψευδής προπαγάνδα»

Αναμένοντας τις αναγνωρίσεις Κράτους της Παλαιστίνης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ισχυρίστηκε η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (…) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.