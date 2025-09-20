Πορτογαλία: Θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος – Η επίσημη ανακοίνωση
Η Πορτογαλία προστίθεται στον κατάλογο των χωρών που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος εν μέσω του πολέμου στη Γάζα
Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Πληθαίνουν οι χώρες που προχωρούν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εν μέσω του πολέμου στη Γάζα
Η επίσημη δήλωση αναγνώρισης θα πραγματοποιηθεί πριν από τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου της επόμενης εβδομάδας, πρόσθεσε το πορτογαλικό υπουργείο.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
Breaking | The Portuguese Foreign Ministry announces that Portugal will officially recognize the State of Palestine on Sunday. pic.twitter.com/0lvc070CKT
— Quds News Network (@QudsNen) September 19, 2025
Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ είχε ήδη δηλώσει αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.
Πιο επιφυλακτική η Πορτογαλία από την Ισπανία
Σε αντίθεση με τη γειτονική Ισπανία, της οποίας η κυβέρνηση αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος τον Μάιο του 2024, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, και κάλεσε τις άλλες χώρες της ΕΕ να πράξουν το ίδιο, η Πορτογαλία είχε υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί πρώτα να καταλήξει σε κοινή θέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.
Μόνο μια μικρή μερίδα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, κυρίως πρώην κομμουνιστικές χώρες, καθώς και η Σουηδία και η Κύπρος.
Όπως αναφέρει το Reuters, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την de facto αναγνώριση του κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης τον Νοέμβριο του 2012, αναβαθμίζοντας το καθεστώς του παρατηρητή του στον παγκόσμιο οργανισμό από «οντότητα» σε «μη μέλος κράτος».
