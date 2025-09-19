Ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών κατέθεσε για πρώτη φορά πρόταση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην αμερικάνικη Γερουσία.

«Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα»

Το Reuters σχολιάζει ότι αυτή η κίνηση δείχνει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Μπορεί να περάσει η πρόταση στη Γερουσία;

Η πρόταση που προωθείται από τους Δημοκρατικούς είναι απίθανο να περάσει από τη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν πλειοψηφία 53-47.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι διαφωνεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ σχετικά με το αν πρέπει να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος και κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει συμμετάσχει στις προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο δημοκράτης Τζεφ Μέρκλεϊ από το Όρεγκον, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας, δηλώνει: «Η Αμερική έχει την ευθύνη να ηγηθεί, και η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».

Η πρόταση προτρέπει τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ένα αποστρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος δίπλα σε ένα ασφαλές Ισραήλ και θα προσφέρει ελπίδα και στις δύο πλευρές, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές για ειρήνη, δήλωσε ο Μέρκλεϊ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Breaking | Democratic Senator Jeff Merkley has introduced the first Senate resolution calling for the recognition of a Palestinian state. The resolution is co-sponsored by Senators Chris Van Hollen, Tim Kaine, Bernie Sanders, and Peter Welch. Merkley emphasized that the… pic.twitter.com/G0KXc7IbdD — Quds News Network (@QudsNen) September 19, 2025

Επίσης, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ρο Χάνα από την Καλιφόρνια κυκλοφορεί κείμενο με την ελπίδα να συγκεντρώσει υποστήριξη για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Το Reuters σημειώνει ότι αυτές οι δράσεις αντανακλούν την αλλαγή στάσης που υπάρχει ανάμεσα στους βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να πιέσουν το Ισραήλ να τελειώσει τον πόλεμο και να υπάρξει βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του διεθνούς πρακτορείου για σχόλιο.

Άλλοι συνυποστηρικτές της πρότασης στη Γερουσία είναι οι Δημοκρατικοί Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ, Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια, Πίτερ Γουέλτς από το Βερμόντ, Τίνα Σμιθ από τη Μινεσότα, Τάμι Μπόλντγουιν από το Ουισκόνσιν και Μάζι Χιρόνο από τη Χαβάη, καθώς και ο Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ, ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς.