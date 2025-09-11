Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε εκ νέου σήμερα πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση νέου εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Αυτός ο τόπος μας ανήκει» υποστήριξε και πάλι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Netanyahu: We had pledged before that there would be no Palestinian state, and indeed no Palestinian state will be established. pic.twitter.com/Sn5LCuXJ8S — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 11, 2025

Τι είναι το σχέδιο Ε1 που ενέκρινε ο Νετανιάχου

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά.

Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, ζήτησε να «παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη» ο Ισραηλινός ηγέτης για «κρατική τρομοκρατία», μετά από τη θανατηφόρα ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα.