Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
08.09.2025 | 20:34
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
«Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:50

Ο Νετανιάχου έχει ανακοινώσει μια χερσαία επιχείρηση των IDF, οι οποίες «οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας»

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας τη Δευτέρα να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην ενκλάβη.

«Λέω στους κατοίκους της Γάζας, εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία και ακούστε με προσεκτικά: Έχετε προειδοποιηθεί — φύγετε τώρα».

Ο Νετανιάχου είπε ότι οι δυνάμεις οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας για έναν «ελιγμό» εδάφους, σύμφωνα με το CBC.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα τη Δευτέρα, ως τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι θα καταστρέψει την περιοχή, εκτός αν οι μαχητές αποδεχθούν το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και να παραδοθούν.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη της Γάζα από τον αέρα και ανατίναξαν θωρακισμένα οχήματα στους δρόμους της.

Η Χαμάς δήλωσε ότι μελετά την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, η οποία υποβλήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου με προειδοποίηση από τον Τραμπ ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» της μαχητικής ομάδας.


«Ένας ισχυρός τυφώνας θα χτυπήσει σήμερα τους ουρανούς της πόλης της Γάζας και οι στέγες των πύργων του τρόμου θα ταρακουνηθούν», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ στο X.

Η ανάρτηση του Κατζ εμφανίστηκε πριν από τις αναφορές για πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, που σκότωσαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Ισπανό πολίτη.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν ένα 12όροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου είχαν στεγαστεί δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες, τρεις ώρες μετά την προτροπή προς όσους βρίσκονταν μέσα και σε εκατοντάδες σκηνές στη γύρω περιοχή να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Σε δήλωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι μαχητές της Χαμάς που είχαν «τοποθετήσει μέσα συλλογής πληροφοριών» και εκρηκτικά μηχανισμούς δραστηριοποιούνταν κοντά στο κτίριο και «το χρησιμοποίησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου για να σχεδιάσουν και να προωθήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των IDF».


Σύμφωνα με έναν ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα καλεί τη Χαμάς να επιστρέψει και τους 48 εναπομείναντες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς έχει από καιρό δηλώσει ότι προτίθεται να κρατήσει τουλάχιστον μερικούς ομήρους μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι δεσμεύεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με «σαφή ανακοίνωση για το τέλος του πολέμου» και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τον περασμένο μήνα μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι ζουν στα ερείπια, έχοντας επιστρέψει μετά τις πιο έντονες μάχες των πρώτων εβδομάδων του πολέμου, πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Συγκροτήματα κατοικιών καταστράφηκαν στην πόλη της Γάζας

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν αρκετές περιοχές από αέρος και από το έδαφος και ανατίναξαν αποσυρμένα θωρακισμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά, καταστρέφοντας συγκροτήματα κατοικιών.

Μεταξύ των τουλάχιστον 25 Παλαιστινίων που αναφέρθηκαν ως νεκροί στη Γάζα τη Δευτέρα ήταν και ο Οσάμα Μπαλούσα, δημοσιογράφος των παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.


Δεκαπέντε άλλα άτομα σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές επιθέσεις και πυροβολισμούς σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με τους γιατρούς, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών τη Δευτέρα σε τουλάχιστον 40.

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας έχουν στοχεύσει μεγάλα κτίρια, λέγοντας ότι είναι υποδομές της Χαμάς.

Αλλά οι εντατικές επιθέσεις είναι επίσης ένα απειλητικό μήνυμα προς τους πολίτες να φύγουν πριν οι επιχειρήσεις επεκταθούν.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, ώστε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Νωρίτερα, εξέδωσε αυτό που αποκάλεσε «τελευταία προειδοποίηση» προς την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Ούγγρο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει αποδεχτεί την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Γαλλία: Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού – Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης
Νέα κυβερνητική κρίση 08.09.25

Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού - Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς την έξοδο - Εντάσεις κατά τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία - Έτοιμο να κυβερνήσει δηλώνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Σύνταξη
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»
Re Giorgio 08.09.25

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Τη Δευτέρα, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών με ένα τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» της μόδας που είχε τον σεβασμό και τη διακριτικότητα που του άρμοζε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
«Γαλήνιος» 08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
