«Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας τη Δευτέρα να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην ενκλάβη.

«Λέω στους κατοίκους της Γάζας, εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία και ακούστε με προσεκτικά: Έχετε προειδοποιηθεί — φύγετε τώρα».

Ο Νετανιάχου είπε ότι οι δυνάμεις οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας για έναν «ελιγμό» εδάφους, σύμφωνα με το CBC.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα τη Δευτέρα, ως τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι θα καταστρέψει την περιοχή, εκτός αν οι μαχητές αποδεχθούν το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και να παραδοθούν.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη της Γάζα από τον αέρα και ανατίναξαν θωρακισμένα οχήματα στους δρόμους της.

Η Χαμάς δήλωσε ότι μελετά την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, η οποία υποβλήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου με προειδοποίηση από τον Τραμπ ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» της μαχητικής ομάδας.



«Ένας ισχυρός τυφώνας θα χτυπήσει σήμερα τους ουρανούς της πόλης της Γάζας και οι στέγες των πύργων του τρόμου θα ταρακουνηθούν», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ στο X.

Η ανάρτηση του Κατζ εμφανίστηκε πριν από τις αναφορές για πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, που σκότωσαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Ισπανό πολίτη.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν ένα 12όροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου είχαν στεγαστεί δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες, τρεις ώρες μετά την προτροπή προς όσους βρίσκονταν μέσα και σε εκατοντάδες σκηνές στη γύρω περιοχή να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Σε δήλωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι μαχητές της Χαμάς που είχαν «τοποθετήσει μέσα συλλογής πληροφοριών» και εκρηκτικά μηχανισμούς δραστηριοποιούνταν κοντά στο κτίριο και «το χρησιμοποίησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου για να σχεδιάσουν και να προωθήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των IDF».

🇮🇱 Defense Minister Israel Katz: «This is a final warning to the murderers and rapists of Hamas» pic.twitter.com/aHwy22Yx1j — Justin (@Just_in_Zion) September 8, 2025



Σύμφωνα με έναν ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα καλεί τη Χαμάς να επιστρέψει και τους 48 εναπομείναντες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς έχει από καιρό δηλώσει ότι προτίθεται να κρατήσει τουλάχιστον μερικούς ομήρους μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι δεσμεύεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με «σαφή ανακοίνωση για το τέλος του πολέμου» και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τον περασμένο μήνα μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι ζουν στα ερείπια, έχοντας επιστρέψει μετά τις πιο έντονες μάχες των πρώτων εβδομάδων του πολέμου, πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Συγκροτήματα κατοικιών καταστράφηκαν στην πόλη της Γάζας

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν αρκετές περιοχές από αέρος και από το έδαφος και ανατίναξαν αποσυρμένα θωρακισμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά, καταστρέφοντας συγκροτήματα κατοικιών.

Μεταξύ των τουλάχιστον 25 Παλαιστινίων που αναφέρθηκαν ως νεκροί στη Γάζα τη Δευτέρα ήταν και ο Οσάμα Μπαλούσα, δημοσιογράφος των παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

PM Netanyahu at the Air Force Command Center:

«In the last two days, we have taken down 50 terrorist high-rises, and this is only the beginning of the ground operation in Gaza City. I say to the residents of Gaza: You have been warned; Get out of there!»https://t.co/Pf3f9QljWP pic.twitter.com/II5cx1DmnT — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 8, 2025



Δεκαπέντε άλλα άτομα σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές επιθέσεις και πυροβολισμούς σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με τους γιατρούς, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών τη Δευτέρα σε τουλάχιστον 40.

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας έχουν στοχεύσει μεγάλα κτίρια, λέγοντας ότι είναι υποδομές της Χαμάς.

Αλλά οι εντατικές επιθέσεις είναι επίσης ένα απειλητικό μήνυμα προς τους πολίτες να φύγουν πριν οι επιχειρήσεις επεκταθούν.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, ώστε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Νωρίτερα, εξέδωσε αυτό που αποκάλεσε «τελευταία προειδοποίηση» προς την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Ούγγρο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει αποδεχτεί την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.