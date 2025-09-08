newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιερουσαλήμ: Η στιγμή της επίθεσης – Έξι νεκροί [βίντεο]
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:05

Ιερουσαλήμ: Η στιγμή της επίθεσης – Έξι νεκροί [βίντεο]

Ακόμη δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Spotlight

Τους έξι έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, από την οποία υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος, σύμφωνα με ιατρικές πηγές:

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμη δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, υποβάλλοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Το σπιράλ της βίας πρέπει να πάρει τέλος. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ο γάλλος πρόεδρος, οι σχέσεις του οποίου είναι περισσότερο από τεταμένες με τις ισραηλινές αρχές εξαιτίας της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Εξάλλου, στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας καταδίκασε επίσης τη σημερινή επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη δειλή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους συγγενείς των θυμάτων», έγραψε στο X ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίξεις για να ελέγξει τις απώλειες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Σκληρές εικόνες 08.09.25

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά
Οικοσύστημα 08.09.25

Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Μεσόγειο Θάλασσα, η οξίνιση και η άνοδος της στάθμης απειλούν τη βιοποικιλότητα, τα αλιευτικά αποθέματα και τα βασικά παράκτια οικοσυστήματα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
Ελλάδα 08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα
Μεγάλες προσδοκίες 08.09.25

Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο