Τους έξι έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, από την οποία υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος, σύμφωνα με ιατρικές πηγές:

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμη δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

This is the evil Israel faces.

Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach. 5 murdered. Over a dozen wounded. The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7 — Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, υποβάλλοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Το σπιράλ της βίας πρέπει να πάρει τέλος. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ο γάλλος πρόεδρος, οι σχέσεις του οποίου είναι περισσότερο από τεταμένες με τις ισραηλινές αρχές εξαιτίας της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Εξάλλου, στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας καταδίκασε επίσης τη σημερινή επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη δειλή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους συγγενείς των θυμάτων», έγραψε στο X ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.