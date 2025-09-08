Τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σταθμό λωφορείων στην Ιερουσαλήμ σήμερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom.

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία σοβαρά, σύμφωνα με τον Eli Bin, γενικό διευθυντή της MDA. Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες.

Νωρίτερα η αστυνομία έκανε γνωστό ότι οι δύο δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν» επί τόπου. Η ταυτότητα των δραστών δεν είναι προς το παρόν γνωστή, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν συλληφθεί ή σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό και θεωρούν ότι είναι σημαντικό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

BREAKING: At least 15 people injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 6 seriously injured. Israeli media says it is a «terror attack.» pic.twitter.com/A3qvg28cer — Clash Report (@clashreport) September 8, 2025

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες», ανέφερε διασώστης που έφτασε στο σημείο.

Aftermath of reported shooting in Jerusalem https://t.co/i2Tpge0APY — Reuters (@Reuters) September 8, 2025