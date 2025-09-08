view
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
08 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:13
Ιερουσαλήμ: Έξι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Στον τόπο της τραγωδίας ο Νετανιάχου

Δράστες άνοιξαν πυρ σε λεωφορείο στην Ιερουσαλήμ – 6 νεκροί, πάνω από 10 οι τραυματίες

Upd:8.09.2025, 14:46
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Τους έξι έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, από την οποία υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης.

Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμη δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

Στο σημείο όπου έγινε η τραγωδία έφτασε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ.

Στο σημείο όπου έγινε η τραγωδία έφτασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό και θεωρούν ότι είναι σημαντικό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες», ανέφερε διασώστης που έσπευσε στο σημείο.

Γαλλία και Γερμανία καταδικάζουν την επίθεση

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, υποβάλλοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Το σπιράλ της βίας πρέπει να πάρει τέλος. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ο γάλλος πρόεδρος, οι σχέσεις του οποίου είναι περισσότερο από τεταμένες με τις ισραηλινές αρχές εξαιτίας της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Εξάλλου, στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας καταδίκασε επίσης τη σημερινή επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη δειλή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους συγγενείς των θυμάτων», έγραψε στο X ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια
Στη συνέντευξη Τύπου 07.09.25 Upd: 14:55

Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ξανά για διαχρονικές ευθύνες, όπως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και σε όσους αντιδρούν στα κυβερνητικά μέτρα

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 21:31

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον.

Σύνταξη
Κρήτη: Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ – Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση
Κρήτη 05.09.25

Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία Τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότηταςτις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
