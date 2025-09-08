Ιερουσαλήμ: Έξι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Στον τόπο της τραγωδίας ο Νετανιάχου

Τους έξι έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, από την οποία υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης.

Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

BREAKING: At least 15 people injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 6 seriously injured. Israeli media says it is a «terror attack.» pic.twitter.com/A3qvg28cer — Clash Report (@clashreport) September 8, 2025

Ακόμη δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Palestinian gunmen opened fire at a bus stop in Israeli-annexed east Jerusalem on Monday, killing five people and wounding several others ➡ https://t.co/Rzq4CvFJs5 pic.twitter.com/QsmEPY4CbB — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2025

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

Στο σημείο όπου έγινε η τραγωδία έφτασε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ.

במקום לקחת אחריות על בטחון התושבים. חבורת אפסים כלומניקים.

רק נזקים וטבח@netanyahu https://t.co/Khjk5fzc1k — Uzi Izhaky – עוזי יצחקי (@UziCfo) September 8, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό και θεωρούν ότι είναι σημαντικό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες», ανέφερε διασώστης που έσπευσε στο σημείο.

🚨BREAKING: The death toll rises to 4 in the Jerusalem terrorist attack. pic.twitter.com/CDJXlZ2Rsm — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 8, 2025

Γαλλία και Γερμανία καταδικάζουν την επίθεση

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, υποβάλλοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

«Το σπιράλ της βίας πρέπει να πάρει τέλος. Μόνο μια πολιτική λύση θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας για όλους στην περιοχή», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ο γάλλος πρόεδρος, οι σχέσεις του οποίου είναι περισσότερο από τεταμένες με τις ισραηλινές αρχές εξαιτίας της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

France strongly condemns the terrorist attack that has just occurred in East Jerusalem. I extend my deepest condolences to the families of the victims and to the entire Israeli people. The spiral of violence must come to an end. Only a political solution will bring back peace… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2025

Εξάλλου, στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας καταδίκασε επίσης τη σημερινή επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη δειλή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους συγγενείς των θυμάτων», έγραψε στο X ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.